Firenze incendio al carcere di Sollicciano | in fiamme materiale fuori dalle celle

Nel cuore di Firenze, un incendio si è scatenato nel carcere di Sollicciano, con fumo nero visibile a distanza e danni materiali all’esterno delle celle. La vicenda riporta alla memoria le tensioni del passato, come la protesta del 4 luglio dell’anno scorso. Mentre le cause sono ancora da chiarire, l’evento solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle condizioni nelle strutture carcerarie italiane, suscitando preoccupazione e attenzione.

Firenze, 30 giugno 2025 – Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno nel carcere fiorentino di Sollicciano. Del materiale ha preso fuoco all’esterno delle celle, generando una colonna di fumo nero visibile dall’esterno della struttura. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il 4 luglio dello scorso anno nel carcere fiorentino era scoppiata una violenta protesta da parte dei detenuti a causa delle difficili condizioni dell’istituto. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, incendio al carcere di Sollicciano: in fiamme materiale fuori dalle celle

