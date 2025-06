Firenze incendio a Sollicciano | le fiamme distruggono pergolato esterno al carcere

Un episodio drammatico scuote Firenze: oggi pomeriggio, le fiamme hanno devastato il pergolato esterno del carcere di Sollicciano, creando grande preoccupazione tra residenti e autorità. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Un incendio che mette in luce ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza degli spazi pubblici e delle strutture critiche della città.

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 30 giugno 2025, intorno alle 15 presso il carcere di Sollicciano a Firenze per un principio di incendio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, incendio a Sollicciano: le fiamme distruggono pergolato esterno al carcere

