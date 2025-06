Firenze fermato con eroina nascosta nel pacchetto di sigarette | 28enne arrestato in piazza Mattei

Un giovane nigeriano di 28 anni è stato catturato a Firenze in flagrante, nascosto tra le sigarette un ingente quantitativo di eroina. L'intervento delle forze dell'ordine in Piazza Mattei ha portato al suo arresto, con il sequestro di droga e attrezzature per il confezionamento. Un ulteriore passo contro il traffico di sostanze stupefacenti nel cuore della città, a tutela della sicurezza dei cittadini.

