Firenze | fermato 27enne con le accuse di spaccio e ricettazione Guidava senza patente

A Firenze, un 27enne egiziano è stato fermato durante un controllo di routine nei pressi di via Pisana. A bordo di un’auto a noleggio senza patente, nascondeva in una borsa nel bagagliaio numerosi documenti bancari e personali. La scena ha portato all’arresto per spaccio e ricettazione, sollevando interrogativi sulla rete di attività illecite che si cela dietro questo episodio. La vicenda si rivela solo all’inizio di un’indagine più ampia.

Un 27enne di origine egiziana è stato fermato da personale delle Volanti della Questura di Firenze nei pressi di via Pisana per un controllo di routine, mentre era a bordo di un'auto a noleggio insieme ad altri due passeggeri. L'uomo, privo di patente di guida, è risultato occultare all'interno di una borsa, posta nel portabagagli, numerose carte bancomat, carte d'identità e codici fiscali – registrate sulle banche dati in uso alle Forze di Polizia come smarrite o rubate - di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione

