Firenze entra nell’Aci e ruba un tablet | 31enne arrestato grazie alla prontezza del titolare dell’ufficio

Firenze si conferma città attenta e sicura: un 31enne marocchino, sorpreso a derubare un tablet presso l'ACI, è stato arrestato grazie all'immediato intervento del titolare dell’ufficio. La prontezza e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine dimostrano ancora una volta come una comunità unita possa tutelare i propri spazi. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza quotidiana per mantenere Firenze un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Firenze per furto presso l'ACI. L'uomo è stato sorpreso mentre frugava tra i cassetti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, entra nell’Aci e ruba un tablet: 31enne arrestato grazie alla prontezza del titolare dell’ufficio

