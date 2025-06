Firenze città capoluogo di regione col più alto numero di centenari in rapporto alla popolazione

Firenze si conferma come la città capoluogo di regione con il più alto numero di centenari in rapporto alla popolazione, un dato sorprendente che riflette una longevità eccezionale. In soli ventidue anni, i residenti over 100 sono più che raddoppiati, testimoniando un fenomeno demografico unico nel suo genere. Questo trend offre interessanti spunti di riflessione sulle caratteristiche socio-economiche e sanitarie della città, aprendo nuove prospettive sul futuro della vita lunga e in salute.

