Firenze choc 14enne prova a accoltellare un agente a addome e collo e aggredisce a calci e pugni 5 poliziotti | è tentato omicidio

Un episodio di violenza sconvolge Firenze: una 14enne, in preda a un raptus di furia, tenta di accoltellare un agente e aggredisce altri cinque poliziotti. La scena, drammatica e inquietante, ha fatto emergere ancora una volta le sfide della sicurezza urbana e il bisogno di interventi efficaci. La violenta reazione all’arrivo degli agenti ha ...

Firenze  sfregiata ancora da un episodio di violenza che, in questo caso, ha per protagonista una 14enne, che ha tentato di accoltellare un poliziotto e al culmine del delirio di aggressivitĂ e furia, ne ha feriti cinque. Una volta neutralizzata la minaccia e ripristinati ordine e sicurezza, poi, la ragazzina è stata arrestata con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La violenta reazione all'arrivo degli agenti ha avuto luogo nei pressi di Via Valfonda a Firenze, vicino alla stazione centrale, dove la ragazza, una nostra connazionale, è stata fermata dalla Polizia di Stato.

