Firenze Cascine | gli impianti sportivi tennis piscina ippodromo restano al patrimonio del Comune

Firenze, con il suo suggestivo Parco delle Cascine, si conferma come polo di eccellenza sportiva e culturale. Gli impianti del parco, tra cui l’ippodromo del Visarno, la piscina Le Pavoniere, il Circolo del Tennis e il Poligono di Tiro al Volo, restano sotto il patrimonio comunale, garantendo continuità e accessibilità a tutti gli appassionati. Questa decisione rafforza l’impegno dell’amministrazione nel promuovere sport e benessere per la comunità fiorentina.

Gli impianti sportivi che si trovano al parco delle Cascine a Firenze (ippodromo del Visarno, piscina le Pavoniere, Circolo del Tennis, Poligono di tiro al volo) restano sotto la direzione patrimonio del Comune di Firenze. È quanto prevede la delibera, approvata in Consiglio comunale, sulle 'modifiche al regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Cascine: gli impianti sportivi (tennis, piscina, ippodromo) restano al patrimonio del Comune

