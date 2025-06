Firenze | arrestata 14enne con coltello Accusata di tentato omicidio verso i poliziotti che tentavano di calmarla

Una scena di tensionsi e paura ha sconvolto Firenze, quando una ragazza di appena 14 anni è stata arrestata dopo aver aggredito con un coltello i poliziotti che cercavano di calmarla. Un episodio che evidenzia le sfide crescenti legate alla sicurezza urbana e al disagio giovanile. La vicenda si è svolta in via Valfonda, lasciando la comunità sgomenta e riflettendo sulla necessità di interventi mirati.

Violenta aggressione in via Valfonda, a Firenze, nei pressi della Stazione centrale, dove una ragazza italiana di 14 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La minore è stata inoltre denunciata per lesioni personali, minacce e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it