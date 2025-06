fiorentina stangata uefa dopo la notte col betis due gare con alcuni settori chiusi

Fiorentina sotto tiro: la notizia della sanzione UEFA scuote il mondo viola, dopo la notte tumultuosa con il Betis che ha lasciato strascichi di disordini e rischi. La decisione di chiudere alcuni settori dello stadio rappresenta un duro colpo per i tifosi, ma evidenzia anche l’importanza di mantenere un calcio più sicuro e corretto. La sfida ora è reagire con determinazione e responsabilità , riscoprendo il vero spirito del tifo.

Firenze, 30 giugno 2025 - Una sanzione era attesa dalla Fiorentina e puntualmente è arrivata nella giornata di oggi. La Uefa ha comunicato al club viola le proprie decisioni in seguito alla semifinale di ritorno contro il Betis della scorsa edizione della Conference League. A livello di tifoseria vengono imputati una serie di disordini con i sostenitori spagnoli, il lancio di oggetti in campo e l'accensione di fuochi d'artificio. In generale il dispositivo colpisce anche il club e la squadra. Le accuse rivolte alla società riguardano la condotta impropria della squadra (con almeno cinque giocatori ammoniti o espulsi) e il blocco dei passaggi pubblici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net