Fiorentina si cerca un regista e si guarda in casa Parma | Bernabé costa troppo Sohm…

La Fiorentina è alla ricerca di un regista che possa rafforzare il centrocampo e supportare al meglio Stefano Pioli. Con diverse opzioni sul tavolo, tra cui nomi provenienti dal Parma, la squadra toscana mira a chiudere l'operazione prima dell'inizio del ritiro di metà luglio. La sfida è trovare il profilo giusto senza sforare il budget, puntando a un colpo che possa fare la differenza nella prossima stagione.

La Fiorentina cerca un regista per Stefano Pioli: tanti i nomi nel taccuino della dirigenza, in particolare al Parma, dove piacciono due nomi La Fiorentina ha fissato una priorità chiara per l’estate: consegnare a Stefano Pioli un regista entro l’inizio del ritiro di metà luglio. L’obiettivo è aggiungere qualità e visione di gioco in mezzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, si cerca un regista e si guarda in casa Parma: Bernabé costa troppo, Sohm…

In questa notizia si parla di: fiorentina - regista - cerca - parma

Fiorentina, Pioli vuole un regista. Occhi in casa Inter per Asllani - La Fiorentina di Pioli punta a rinforzare il centrocampo con un regista di livello, guardando anche all’Inter per Asllani.

#Fiorentina su #Bernabé : #Pioli vuole il regista del #Parma #europacalcio Vai su X

Il mercato della #Fiorentina non si ferma e adesso si punta dritti sul regista del Parma ? Vai su Facebook

Bernabé sì o Bernabé no? La Fiorentina cerca un regista; CdS - Fiorentina alla ricerca del regista: Bernabè continua a essere il primo nome sulla lista; Mediana, il Parma chiede oltre 20 milioni per Bernabe: i viola hanno sondato anche Sohm.

La Fiorentina cerca un regista: Bennacer resta in cima alla lista, Ricci e Asllani alternative - Il primo nome che circola è quello di Bennacer, di rientro dal prestito al Marsiglia. firenzeviola.it scrive

Parma-Fiorentina 1-1, gol di Man e Biraghi | Gazzetta.it - 1 finale lascia parecchi rimpianti al Parma che ha tenuto sempre il controllo della partita, concedendo alla Fiorentina soltanto il possesso- Come scrive gazzetta.it