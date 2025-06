Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - La giornata di Viti Pradè vuole Esposito in attacco

Fiorentina pronta a sorprendere ancora: tra sogni e strategie, il colpo di mezzanotte si avvicina. Con Pradè all'opera e un attacco che può cambiare tutto, l’estate viola si infiamma. La nostra rubrica del 'Colpo di Mezzanotte' vi accompagnerà passo dopo passo fino al grande finale di questa calda sessione di mercato, mantenendo vivo il brivido dell’attesa. Rimanete con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo...

Firenze, 1 luglio 2025 - Ricomincia la nostra rubrica del ' Colpo di Mezzanotte '. Un modo per vivere insieme, sera dopo sera, il calciomercato estivo della Fiorentina. Rubrica che accompagnerà i lettori del nostro sito fino al gong finale del prossimo 1 settembre. Daniele Pradè ha già fatto molto, ma ha ancora tanto da fare sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Rinnovato il contratto a De Gea l'indomani l'addio di Raffaele Palladino, poi sono stati i giorni di Dzeko, di Fazzini, del riscatto di Gudmundsson (applausi per i dirigenti viola, che hanno strappato l'islandese al Genoa per 13 milioni (oltre ai 6 già versati per il prestito). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net