Fiorentina Gosens fissa l’obiettivo | Voglio giocare il Mondiale a fine carriera ho un sogno

Robin Gosens, nuovo volto della Fiorentina, ha condiviso con entusiasmo i suoi sogni e ambizioni per la stagione. Con uno sguardo rivolto al futuro, il difensore tedesco si propone di raggiungere traguardi importanti, tra cui l'obiettivo di partecipare a un Mondiale prima di concludere la carriera. La sua determinazione e passione sono il motore che lo spinge verso nuovi successi, e tutto lascia presagire che questa sarĂ una stagione ricca di emozioni e conquiste.

Le parole di Robin Gosens, esterno della Fiorentina, sui suoi obiettivi in vista della nuova stagione con la maglia viola. I dettagli Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato a NRZ dei suoi obiettivi per il futuro. OBIETTIVI – «Voglio assolutamente giocare in un Mondiale; mi manca ancora. Farò tutto il possibile per essere candidato per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, Gosens fissa l’obiettivo: «Voglio giocare il Mondiale, a fine carriera ho un sogno»

