Fiorentina amichevole di lusso il 5 agosto contro il Nottingham Forest

FIRENZE – Una nuova amichevole per il tour in Inghilterra della Fiorentina. Si giocherà martedì 5 agosto alle 20,45 italiane, al City Ground Stadium di Nottingham. In quella occasione verrà disputata un’amichevole con il Nottingham Forest Fc, squadra dal passato glorioso e in crescita nelle ultime stagioni dopo il ritorno il Premier League. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it