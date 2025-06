Fiorella Maria Mangione è la nuova presidente del Lions Club Forlì Host

Fiorella Maria Mangione ha preso ufficialmente il timone del Lions Club Forlì Host per l’anno sociale 2025-2026, portando con sé entusiasmo e una passione condivisa per il servizio alla comunità. Durante la cerimonia di avvicendamento, alla presenza di Mario Boccaccini, governatore del Distretto Lions 108/A, è stato dato il via a una nuova stagione di progetti e iniziative che promettono di fare la differenza. La strada è aperta: il futuro si costruisce insieme.

Fiorella Maria Mangione ha assunto la carica di presidente del Lions Club Forlì Host per l’anno sociale 2025-2026 subentrando a Luciano Valentini. Durante la cerimonia di avvicendamento, che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza di Mario Boccaccini, governatore del Distretto Lions 108A, è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

lions - fiorella - maria - mangione

