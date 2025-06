Finisce il Mondiale per Club e Di Maria dice addio! L’argentino lascia il Benfica e torna al Rosario Central per chiudere la carriera

È il naturale epilogo di una carriera ricca di successi e emozioni, un addio che segna un nuovo capitolo nella storia di uno dei talenti più brillanti del calcio argentino. Con il cuore rivolto al passato e lo sguardo al futuro, Di María si prepara a chiudere la sua avventura in campo tra le mura della sua città natale, portando con sé un bagaglio di ricordi indelebili e la passione di sempre.

Termina oggi l'avventura Angel Di María che lascia il Benfica e torna in Argentina, dove vestirà nuovamente la maglia del Rosario Central, il club dove tutto è cominciato. L'annuncio segna la fine

