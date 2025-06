Fine vita ed eutanasia anche a Pordenone la raccolta firme per la proposta di legge

A Pordenone prende slancio la battaglia per i diritti di fine vita: l'Associazione Luca Coscioni ha avviato la raccolta firme per una proposta di legge popolare che mira a legalizzare ogni scelta, inclusa l’eutanasia. Con oltre cento tavoli distribuiti in città, il movimento invita cittadini e sensibilità diverse a partecipare attivamente a questa importante rivendicazione di libertà e dignità. È un passo deciso verso un dibattito più aperto e rispettoso delle scelte individuali.

