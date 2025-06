Fincantieri parla l’ad Folgiero | 20 miliardi di opportunità dal settore difesa | pronti ad aumentare la produzione

Fincantieri si prepara a conquistare un mercato da oltre 20 miliardi di euro nel settore della difesa, cavalcando l’ondata di investimenti militari senza precedenti in Europa e nel mondo. Con una strategia che punta ad aumentare la produzione e ampliare le capacità, l’azienda si colloca come protagonista indiscusso di questa rinascita. La sfida è aperta: pronti a trasformare questa opportunità in un successo duraturo?

Fincantieri è pronta a cogliere almeno 20 miliardi di euro di opportunità commerciali nel comparto della difesa, grazie alla crescita senza precedenti degli investimenti militari in Europa e all’estero. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pierroberto Folgiero in un’intervista a Bloomberg, evidenziando come il nuovo target dei Paesi NATO di portare la spesa per la difesa al 5% del PIL rappresenti un catalizzatore industriale di portata storica. “Grazie a questo contesto favorevole e al nostro posizionamento industriale unico, siamo nella condizione ideale per cogliere questa opportunità”, ha affermato Folgiero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fincantieri, parla l’ad Folgiero: “20 miliardi di opportunità dal settore difesa: pronti ad aumentare la produzione”

Folgiero confermato amministratore delegato della Fincantieri - Folgiero è stato confermato amministratore delegato di Fincantieri. Oggi si è tenuta una riunione del nuovo consiglio di amministrazione, presieduta da Biagio Mazzotta, nominato dall’assemblea degli azionisti.

