Finanza & Risparmio

L’eternasfida tra Europa e Stati Uniti nel mondo della finanza e dell’AMP risparmio accende il dibattito tra investitori di tutto il mondo. Durante l’ultima edizione del European Media Day di M&G, importanti voci del settore, tra cui Fabiana Fedeli, hanno analizzato le opportunità e i rischi di entrambe le aree. La domanda che molti si pongono ora è: qual è la strategia più vincente per proteggere e far crescere i propri investimenti? La risposta potrebbe sorprendere.

Meglio l’Europa o gli Stati Uniti? Il dilemma che mette il dubbio a molti investitori internazionali è stato uno dei temi dibattuti anche all’ultima edizione del European Media Day di M&G, casa d’investimenti britannica che nelle scorse settimane ha incontrato a Londra la stampa europea. Tra i manager che hanno preso parte alla conferenza c’era anche Fabiana Fedeli, responsabile investimenti per il mercato azionario, per i portafogli multi-asset e le strategie legate alla sostenibilità di M&G Investments, la divisione del gruppo britannico che si occupa della gestione del risparmio. Negli anni scorsi i listini di Wall Street hanno dato ben più soddisfazioni agli investitori rispetto alle altre Borse internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Finanza & Risparmio

In questa notizia si parla di: finanza - risparmio - investimenti - europea

- Dal 3 al 6 giugno 2025 si è svolta la sesta edizione della CreditWeek, la settimana milanese del credito e della finanza. Il tema di quest’anno, Evolution, ha fatto da filo conduttore a quattro giornate dense di incontri, focus e Vai su Facebook

Cosa cambia con l’Unione del risparmio e degli investimenti voluta dalla Commissione von der Leyen; UE, presentata l'Unione dei risparmi e investimenti: nuovi strumenti per il retail; Ue, ecco il piano per smuovere i risparmi parcheggiati in banca.

Finanza & Risparmio - Il dilemma che mette il dubbio a molti investitori internazionali è stato uno ... Segnala msn.com

Risparmio, eToro lancia la carta di debito che rimborsa il 4% di ogni acquisto investendo in azioni europee - L’aggiornamento del portafoglio complessivo, con l’aggiunta del premio azionario, verrà confermato ogni mese tramite ... Si legge su milanofinanza.it