Finalmente una bella notizia a casa Rodriguez | Belen e Ignazio Moser hanno fatto pace?

Negli ultimi mesi, i rapporti all'interno della famiglia Rodriguez sembravano incrinati. Tra voci di crisi, silenzi sospetti e assenze social, il legame tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser appariva appannato, al punto da far ipotizzare una rottura nei rapporti familiari. Ma ora, un piccolo gesto sui social ha riacceso la speranza dei fan: forse la pace è tornata a casa Rodriguez. E in un momento così delicato per tutti – con Cecilia Rodriguez in dolce attesa – potrebbe esserci davvero voglia di ricucire gli strappi. Belen e Ignazio Moser: pace fatta?. Il dettaglio che ha fatto scattare il tam-tam mediatico arriva direttamente da Instagram: sotto una recente foto postata da Belen e dedicata alla figlia Luna Marì, è apparso il like di Ignazio Moser.