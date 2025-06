Filmopoli 55 titoli stranieri finanziati dallo Stato | 12 scomparsi

Nel cuore di Filmopoli, un mistero avvolge 55 titoli stranieri finanziati dallo Stato, di cui 12 sono scomparsi senza traccia. Tra indagini sull'omicidio di Villa Pamphili e il caso inquietante di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, emergono intrecci intriganti tra inganni e finanziamenti pubblici. La vicenda svela come il sistema di tax credit, ideato da Dario Franceschini, fosse forse usato anche per fini poco trasparenti, mettendo in discussione la gestione delle risorse culturali italiane.

Oltre a indagare sull’omicidio di Villa Pamphili (una ragazza venuta dall’Est e la figlia abbandonate nel parco come rifiuti), la magistratura pare abbia aperto un fascicolo anche sulla strana storia del finanziamento concesso al presunto assassino: Francis Kaufmann, un millantatore che con il falso nome di Rexal Ford si accreditava come regista. A lui, grazie al sistema di tax credit che Dario Franceschini ha inventato per tenere buona la corte di cinematografari radical chic, è andato quasi un milione di euro. Soldi pubblici, concessi per un film che non ha mai visto una sala di proiezione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Filmopoli, 55 titoli stranieri finanziati dallo Stato: 12 scomparsi

