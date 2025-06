Filippine maltempo causa allagamenti a Camarines Sur

Le Filippine sono state colpite da un violento maltempo, che ha causato ingenti allagamenti a Camarines Sur, mettendo in ginocchio numerosi villaggi come San Roque e San Francisco. Le intense piogge hanno costretto la chiusura anticipata di scuole e messo in allerta le autorità locali, impegnate in operazioni di monitoraggio e evacuazione. La popolazione si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questa emergenza naturale, mentre si mobilitano per garantire sicurezza e solidarietà.

Le intense piogge che hanno colpito Camarines Sur, nelle Filippine, hanno provocato allagamenti in diversi villaggi, tra cui San Roque e San Francisco a Iriga, dove alcune scuole sono state costrette a chiudere in anticipo. A Naga, l'acqua ha invaso 19 aule di una scuola elementare. Le autorit√† locali hanno attivato squadre di monitoraggio e invitato i residenti a prepararsi ad eventuali evacuazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Filippine, maltempo causa allagamenti a Camarines Sur

In questa notizia si parla di: filippine - allagamenti - camarines - maltempo

