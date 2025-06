Fidenza si ' arma' contro il degrado | stop al consumo e alla vendita di alcolici dalle 20 alle 6

Fidenza dà una forte svolta alla lotta contro il degrado del suo centro storico, introducendo nuove regole per l'uso di alcol nelle ore serali e notturne. Dalle 20 alle 6 del mattino, stop al consumo e alla vendita di alcolici, un passo deciso per garantire decoro e sicurezza. Con questa misura, la città si impegna a creare un ambiente più sicuro e accogliente per residenti e visitatori, rafforzando il senso di comunità e rispetto reciproco.

Decoro e sicurezza del centro storico, da oggi entrano in vigore le nuove regole per la vendita e il consumo di alcolici nelle ore serali e notturne. È divenuta infatti operativa l’ordinanza che introduce misure mirate per contrastare fenomeni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

