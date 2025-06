Fiammee aria irrespirabile | raffica di incendi dal parco dell' Aniene a Piana del Sole

Le fiamme avvolgono l’area di Roma, con incendi che minacciano la salute e la sicurezza dei cittadini. Dal parco delle Valli al Piana del Sole, il fuoco si diffonde rapidamente, alimentato dal vento e dai rifiuti abbandonati. La situazione richiede interventi immediati per contenere i danni e proteggere l’ambiente. È fondamentale agire ora prima che questa emergenza si trasformi in una crisi più grave.

Fumo e aria irrespirabile, un vasto incendio è scoppiato nel parco delle Valli, a ridosso del fiume Aniene e dell'antico Ponte Nomentano. L'incendio è partito nel pomeriggio e il vento ne sta amplificando gli effetti. La zona è disseminata da accampamenti abusivi e nopn sono una novità gli incendi in questa zona. Intanto è in corso un vasto incendio di sterpaglie in zona Piana del Sole, a Roma, nei pressi dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13 in via Geminiano Montanari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto si sei autocarri, tre autobotti, il funzionario di servizio e il capo turno provinciale.