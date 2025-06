Fiamme sull'A12 Roma-Fiumicino | traffico bloccato in direzione Fregene in tilt anche i treni regionali

Incendio sull'A12 Roma-Fiumicino paralizza il traffico e crea disagi anche sui treni regionali. Le fiamme, divampate intorno alle 14 di lunedì 30 giugno, hanno causato un blocco totale allo svincolo di Fregene, con auto ferme in entrambi i sensi. Ritardi e cancellazioni si susseguono, aggravando la situazione di caos sulla rete stradale e ferroviaria. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti e le alternative per evitare ulteriori disagi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 14 di lunedì 30 giugno e hanno bloccato il traffico sull'autostrada A12 della Roma-Fiumicino allo svincolo con Fregene. Macchine fermi su entrambi i sensi di marcia. Si registrano ritardi e cancellazioni anche sulla linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiamme - roma - fiumicino - traffico

Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca - Una notte di paura ad Acilia, Roma, dove un incendio ha distrutto otto auto in via di Saponara, causando danni anche a una palazzina e a una banca.

’ Fiamme all’aeroporto di Fiumicino sul tetto del Terminal 1, l’alta colonna di fumo era visibile anche a distanza di centinaia di metri. Le fiamme in poco tempo hanno bruciat Vai su Facebook

@fiumicino Vai su X

Fiamme sull'A12 Roma-Fiumicino: traffico bloccato in direzione Fregene, in tilt anche i treni regionali; Incendio lungo la ferrovia Orte - Roma Fiumicino, treni a rilento e traffico bloccato sull'A12; Incendio lungo la ferrovia Orte – Roma Fiumicino, treni a rilento e traffico bloccato sull’A12.

Fiamme sulla Roma-Fiumicino vicino ai binari: treni sospesi e traffico in tilt in direzione litorale - Fanpage.it - Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio 2024, le fiamme si sono sviluppate a pochi passi dalla linea Roma- Riporta fanpage.it

Fiamme sulla Roma-Fiumicino vicino ai binari: treni sospesi e traffico in tilt in direzione litorale - MSN - Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio 2024, le fiamme si sono sviluppate a pochi passi dalla linea Roma- Si legge su msn.com