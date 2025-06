Fiamme nel negozio di ortofrutta | non si esclude la pista dolosa

Un incendio nel negozio di ortofrutta "Voglia di frutta e..." a Santa Maria Capua Vetere solleva sospetti di natura dolosa. Le fiamme, divampate alle 2 di notte, hanno coinvolto materiali esterni e interno del locale, destando preoccupazione tra i residenti e le autorità . Le indagini sono in corso per chiarire le cause e garantire la sicurezza di questa comunità , ma ciò che emerge è un quadro inquietante che potrebbe nascondere più di un semplice incidente.

Fiamme nel negozio di ortofrutta "Voglia di frutta e." in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere di proprietà di due cittadini egiziani. Il rogo è divampato verso le 2 di notte ed ha interessato del materiale esterno dei locali, cassette per poi spingersi all'interno dell'esercizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fiamme - negozio - ortofrutta - esclude

