Fiamme e fumo in città | doppio incendio vigili del fuoco in azione

Un pomeriggio di paura a Grosseto, dove due incendi minacciano la città. Le fiamme si sono sprigionate in via Etruria e in un terreno di via Fabio Massimo, alimentate dal vento impetuoso che ha complicato gli interventi dei vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo, ma l’emergenza ha acceso i riflettori sulla vulnerabilità della zona. Scopri cosa è successo e quali misure sono state adottate per garantire la sicurezza della comunità.

Grosseto, 30 giugno 2025 – Fiamme e fumo in città. Un doppio incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno a Grosseto. I roghi riguardano la parte della ferrovia in via Etruria e un terreno in via Fabio Massimo. Da una prima ricostruzione pare che l’incendio sarebbe partito da un terreno privato ii via Fabio Massimo. Poi attraverso gli alberi e alimentato dal forte vento che spira in direzione della ferrovia, avrebbe raggiunto via Etruria in prossimità dei binari. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme e fumo in città: doppio incendio, vigili del fuoco in azione

