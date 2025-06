Fiamme e aria irrespirabile | raffica di incendi dal parco dell' Aniene a Piana del Sole

Un'improvvisa ondata di incendi sta scuotendo la periferia di Roma, con fiamme che lambiscono il Parco delle Valli e Piana del Sole. Il fumo denso e il vento impetuoso minacciano la salute e la sicurezza di residenti e ambiente. La presenza di accampamenti abusivi aggrava la situazione, rendendo urgente un intervento deciso. √ą fondamentale agire subito per proteggere questa preziosa area verde e i cittadini coinvolti.

Fumo e aria irrespirabile, un vasto incendio¬†√® scoppiato nel parco delle Valli, a ridosso del fiume Aniene e dell'antico Ponte Nomentano. L'incendio √® partito nel pomeriggio e il vento ne sta amplificando gli effetti. La zona √®¬†disseminata da accampamenti abusivi e nopn sono una novit√† gli incendi in questa zona.¬† Intanto √® in corso un vasto incendio di sterpaglie in zona Piana del Sole, a Roma, nei pressi dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13 in via Geminiano Montanari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto si sei autocarri, tre autobotti, il funzionario di servizio e il capo turno provinciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Fiamme e aria irrespirabile: raffica di incendi dal parco dell'Aniene a Piana del Sole

