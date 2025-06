Fiamme a due passi dai vitigni lo sfogo dell' imprenditore dopo la giornata di fuoco

Fiamme minacciano i preziosi vitigni di Falciano del Massico, mettendo a rischio l'eccellenza del Falerno. Dopo una giornata di fuoco e paura, Antonio Papa si confida in un lungo sfogo, condividendo le emozioni e le sfide di un territorio sotto assedio. Un racconto che mette in luce la forza e la resilienza degli imprenditori italiani di fronte alle avversità, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la passione per il nostro patrimonio enologico non si arrende.

Dopo la giornata campale sul fronte degli incendi è il momento della conta dei danni. I roghi hanno interessato anche Falciano del Massico dove si trova l'azienda viticola di Antonoio Papa, che produce un'eccellenza come il Falerno. E' stato lo stesso imprenditore a raccontarlo in un lungo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

