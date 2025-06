Festivalbar dell’Impegno I concertoni estivi un’euforica piattaforma antisraeliana

Il panorama musicale si trasforma con un Festivalbar dell’Impegno che unisce musica e solidarietà, dando vita a un vero e proprio Gaza Summer Fest. Un’occasione unica per ascoltare i concerti italiani e internazionali, mentre si sostiene una causa importante. La scena si anima di energia e passione: il “Gaza-Moment” diventa protagonista, portando il messaggio di pace e unità sul palco. Scopri di più e unisciti a questa celebrazione di musica e impegno.

I concertoni italiani, ma non solo quelli italiani, sono diventati un grande Gaza Summer Fest. Un entusiastico Festivalbar dell'Impegno. Il "Gaza-Moment" va ormai piazzato in scaletta