Festival Metropolitano Bari in Jazz | XXII edizione

Dal 3 luglio al 4 settembre, la XXII edizione del Festival Metropolitano Bari in Jazz trasforma la città in un palcoscenico di emozioni e innovazione. Un viaggio tra suoni, culture e tradizioni, dove l’eccellenza musicale si fonde con valori di inclusione e sostenibilità. Più di una rassegna, un’esperienza sensoriale che, ogni anno, sorprende e coinvolge il pubblico. Scopri come il jazz diventa il linguaggio universale di pace e dialogo.

Dal 3 luglio al 4 settembre si svolgerà la XXII edizione del Festival Metropolitano Bari in Jazz, evento che celebra oltre vent’anni di musica di altissima qualità e cultura musicale, con i valori imprescindibili di inclusione, sostenibilità e pace. Più che una semplice rassegna: un caleidoscopio musicale che ogni anno rimescola le carte con nuovi progetti e iniziative, intrecciando tradizione e sperimentazione, concerti in scenari suggestivi e unici della Puglia, trasformando piazze storiche, masserie e luoghi d’arte in palcoscenici d’eccezione. Il festival ospita ogni anno artisti internazionali e talenti locali, proponendo concerti a prezzi sostenibili e dal valore artistico indiscutibile. 🔗 Leggi su Funweek.it

