Festival di Sanremo tensione con la Rai | ipotesi addio e nuove città candidate

Il Festival di Sanremo, simbolo indiscusso della musica italiana, si trova oggi al centro di una cruciale crisi tra la Rai e il Comune. La decisione del TAR di aprire le porte a nuove emittenti ha acceso un acceso dibattito, mentre le richieste economiche del Comune alimentano tensioni crescenti. Una frattura che potrebbe cambiare per sempre il volto di questa storica manifestazione; il futuro è tutto da scrivere.

La frattura tra Rai e Comune di Sanremo. Il clima tra la Rai e il Comune di Sanremo è teso come non mai. Tutto è iniziato nel dicembre scorso, quando il TAR della Liguria ha dato il via libera a una gara pubblica per l'assegnazione dell'organizzazione del Festival della Canzone Italiana. Una svolta storica, che ha aperto la porta ad altre emittenti televisive. Le richieste economiche del Comune fanno discutere. Il Comune di Sanremo ha fissato nel bando condizioni economiche più rigide rispetto al passato: 6,5 milioni di euro come base per l'assegnazione, contro i 5 milioni ricevuti mediamente negli anni scorsi.