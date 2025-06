Festival di Castrocaro | Torniamo sulla Rai puntando sui giovani

Il Festival di Castrocaro torna in grande stile sulla Rai, puntando sui giovani talenti e sulla magia dell’estro artistico. Serena Brancale e Peppe Vessicchio impreziosiscono questa 67ª edizione con il loro tocco unico, mentre i giovani vincitori come Settembre e Maria Tomba portano nuova linfa alla scena musicale italiana. Un evento che celebra la passione e il talento, continuando a scrivere la storia della musica italiana.

Sono l’estro artistico di Serena Brancale e la barba saggia del maestro Peppe Vessicchio il sigillo di garanzia della 67ª edizione del Festival di Castrocaro. Ma anche la maturità dei giovani cantanti come Settembre, vincitore dell’ultimo Sanremo nella sezione Nuove Proposte, e Maria Tomba, già protagonista a X Factor, giurati della finalissima della kermesse canora andata in scena ieri sera nella rinascimentale piazza d’Armi di Terra del Sole, di nuovo sotto i riflettori di mamma Rai. Un felice ritorno quello della tv di Stato, dopo quattro anni di assenza: il passaggio sulla seconda rete è in palinsesto nella serata di martedì 8 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it