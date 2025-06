Festa patronale di Nostra Signora dell' Orto a Chiavari con fiera processione e fuochi d' artificio

Chiavari si anima con la magica Festa Patronale di Nostra Signora dell'Orto, un evento che unisce tradizione, fede e divertimento. Da martedì 1 a giovedì 3 luglio, la città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con fiere, processioni e spettacolari fuochi d'artificio. Un’occasione speciale per vivere intensamente i valori della comunità e celebrare la patrona. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa meravigliosa tradizione che ogni anno incanta chiunque!

Chiavari si prepara per la Festa patronale di Nostra Signora dell'Orto, con un programma ricco di iniziative da martedì 1 a giovedì 3 luglio. Martedì 1° luglio, alle ore 10:30, i bambini della diocesi offriranno i fiori alla Madonna. Alle 18 la Messa festiva sarĂ dedicata ad anziani e ammalati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - patronale - nostra - signora

Montefusco celebra la Festa Patronale della SS. Spina: - Montefusco (AV) si appresta a festeggiare la SSI Spina, un'importante ricorrenza che avrĂ luogo il 17 e 18 maggio 2025.

Festa Patronale Decimoputzu 2025 In onore di Nostra Signora delle Grazie Il comitato è felice di annunciare i primi artisti confermati per i riti civili delle festività patronali! Mercoledì 2 Luglio, presso il piazzale della palestra comunale di via San Fran Vai su Facebook

Festa patronale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari con fiera, processione e fuochi d'artificio; Festa Patronale N.S. del Boschetto 2025 a Camogli, tra gastromomia ed eventi; In Piazza Brin la tre giorni della festa patronale di Nostra Signora della Salute.

Feste patronali in onore di Maria: tutti i divieti a Rapallo e Chiavari - Ordinanze per la sicurezza e modifiche alla circolazione nelle aree destinate a fiera e mortaretti. ilsecoloxix.it scrive

Chiavari: “Nostra Signora dell’Orto”, programma della Festa e modifiche alla viabilità - Mercoledì 2 e giovedì 3 luglio Chiavari celebra le Feste Patronali di Nostra Signora dell’Orto, un appuntamento profondamente sentito dalla comunità e fortemente radicato nella tradizione cittadina. Come scrive msn.com