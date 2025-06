Festa d’Estate al Cantariello tra tradizione sapori e natura

Preparatevi a vivere un’indimenticabile serata all’insegna della tradizione, dei sapori autentici e della natura incontaminata. Il 2 luglio, il borgo di Quaglietta si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate calabrittose con la Festa d’Estate al Cantariello, un’occasione unica per riscoprire le radici e godere di momenti di convivialità immersi in un paesaggio da sogno. Non mancate a questa celebrazione di cultura e natura!

Il 2 luglio, a partire dalle ore 20:30, torna la suggestiva Festa d’Estate al Cantariello, organizzata dalla Pro Loco Aquae Electae. L’evento si svolge nel pittoresco borgo medievale di Quaglietta, nel Comune di Calabritto, immerso nel verde e abbracciato dalle acque limpide della sorgente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

