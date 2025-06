Festa Democratica – Sagra del Cacciucco dal 2 al 6 e dal 9 al 13 luglio

Preparati a vivere un’estate all’insegna del gusto e della convivialità con la Festa Democratica - Sagra del Cacciucco di Foiano! Dal 3 al 14 luglio, l’area sportiva di Renzino si trasformerà nel cuore pulsante delle tradizioni toscane, offrendo sapori autentici, musica e tanto divertimento. Un appuntamento imperdibile che ogni anno raduna amici, famiglie e buongustai per celebrare la nostra cultura in un’atmosfera calda e coinvolgente. Non mancare!

Torna l’appuntamento con la Festa Democratica - Sagra del Cacciucco di Foiano. La festa si svolge dal 3 al 14 Luglio, nella accogliente cornice dell’area sportiva posta in Comune di Foiano della Chiana, località Renzino. Viene confermata una delle più belle e partecipate feste dell’estate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: festa - democratica - sagra - cacciucco

Torna l’appuntamento con la Festa Democratica - Sagra del Cacciucco di Foiano - Torna l’appuntamento con la Festa Democratica e la Sagra del Cacciucco di Foiano, un evento che ogni estate raduna comunità e buongusto in un mix di tradizione e convivialità.

Torna l’appuntamento con la Festa Democratica - Sagra del Cacciucco di Foiano; Festa Democratica – Sagra del Cacciucco dal 2 al 6 e dal 9 al 13 luglio; Cosa Fare.

Torna l’appuntamento con la Festa Democratica - Sagra del Cacciucco di Foiano - La festa si svolge dal 2 al 13 Luglio, nella accogliente cornice dell’area sportiva posta in Comune di Foiano della Chiana in località Renzino ... Scrive lanazione.it

Festa Democratica – Sagra del Cacciucco dal 2 al 6 e dal 9 al 13 luglio - La festa si svolge dal 3 al 14 Luglio, nella accogliente cornice dell’area sportiva posta in Comune di Foiano della ... Riporta arezzonotizie.it