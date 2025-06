Festa della Madonna della Vittoria con la tribute di Celentano e il teatro dialettale

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Chieti! Sabato 5 e domenica 6 luglio, la parrocchia di Santa Maria degli Angeli invita tutta la comunità ai festeggiamenti in onore della Madonna della Vittoria. Tra tributi musicali a Celentano e il coinvolgente teatro dialettale, questa celebrazione promette emozioni autentiche e momenti di unione. Non perdere l’occasione di partecipare e condividere questa tradizione ricca di fede e allegria!

Sabato 5 e domenica 6 luglio a Chieti ci saranno i festeggiamenti in onore della Madonna della Vittoria, organizzati dalla parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Domenica le sante messe sranno celebrate alle 8,30, alle 10,30 e alle 18,30 con a seguire la processione con la banda di Cepagatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

