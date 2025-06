Ferrovia l’Ance lancia il progetto per un nuovo collegamento

Ferrovia L8217ance annuncia un ambizioso progetto di collegamento che promette di rivoluzionare il trasporto e lo sviluppo locale. Giovedì 3 luglio alle 10.30, presso la sede Ance Avellino, il Presidente Silvio Sarno e l’architetto Mauro Smith sveleranno i dettagli di questa iniziativa strategica, evidenziando come sostenibilità , costi e benefici sociali siano al centro di un futuro più connesso e prospero. Ance Avellino...

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 3 luglio alle ore 10.30 presso la sede Ance Avellino in via G. Palatucci 20A, il Presidente Silvio Sarno e l’architetto Mauro Smith dello Smithbarracco studio in una conferenza stampa illustreranno il progetto nei minimi particolari, la sostenibilitĂ degli interventi necessari alla realizzazione, i costi, le enormi ricadute in termini di prospettive di crescita economica e di progresso sociale. Ance Avellino ha lavorato sin dal principio del mandato, in ossequio alle linee programmatiche sottoposte agli associati, con l’ambizione di porsi al servizio dell’intera filiera istituzionale per aiutare e sostenere progettualitĂ funzionali a ridefinire la prospettiva di crescita e di sviluppo dei territori, in primo luogo del capoluogo e della sua area vasta, nel piĂą ampio contesto regionale e meridionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it