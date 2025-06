Ferrari segnali di risveglio in Austria Turrini | ha un pregio e un difetto Resta però l’unico top team a secco di vittorie

In Austria, la Ferrari ha mostrato segnali di risveglio nel Mondiale 2025, segnando timidi progressi e consolidando il suo ruolo di outsider. Con Leclerc e Hamilton sul podio, la scuderia di Maranello si avvicina a una svolta cruciale, ma resta ancora l’unico top team senza vittorie. Leo Turrini analizza i pregi e i difetti di questa rincorsa, aprendo un nuovo capitolo di speranze e sfide per il Cavallino.

Lo scorso fine settimana, la Formula 1 ha fatto tappa in Austria per l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Un appuntamento che ci ha raccontato di timidi passi in avanti della Ferrari, piazzatasi al terzo (Charles Leclerc) e al quarto posto (Lewis Hamilton) “subito” dietro le imprendibili McLaren di Lando Norris (1°) ed Osca Piastri (2°). A margine dell’evento, il giornalista esperto di motorsport Leo Turrini ha fatto il punto della situazione in casa Maranello tramite le colonne del suo blog ufficiale. Leo Turrini e la situazione in casa Ferrari. “La Ferrari vista nel week end ha un pregio e ha un difetto”, esordisce Turrini riferendosi alla parentesi a Spielberg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrari, segnali di risveglio in Austria. Turrini: “ha un pregio e un difetto”. Resta però l’unico top team a secco di vittorie

