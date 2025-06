Ferie assegnate senza avviso | quando scatta il risarcimento e cosa prevede la legge SPECIALE con Miceli Anief LIVE Lunedì 30 giugno alle 17 | 00

Se sei un docente con contratto a termine e ti trovi ad affrontare ferie assegnate senza preavviso, potresti avere diritto a un risarcimento. La normativa e le recenti pronunce giurisprudenziali chiariscono quando spetta e cosa prevede la legge in merito. Non perdere l'appuntamento con il live di Miceli di Anief, lunedì 30 giugno alle 17:00, per scoprire tutto ciò che devi sapere sulla tua situazione e i tuoi diritti.

La questione delle ferie non godute dai docenti con contratto a termine al 30 giugno è diventata oggetto di numerosi pronunciamenti giurisprudenziali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

