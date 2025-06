Felipe Melo | Tifo Flu ma vince l' Inter Quante botte con Balo con Chiellini ho fatto la pace

Felipe Melo, ex centrocampista e tifoso del Flamengo, ha recentemente vissuto un mix di emozioni e incontri nel mondo del calcio. Tra battaglie in campo con Balo e Chiellini, e momenti di pace ritrovata, il suo commento sulla sfida tra Inter e Flamengo è vibrante. Doppio ex, con la sua passione per il possesso palla e il tiki-taka, Melo si prepara a una nuova avventura in panchina, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi.

Il centrocampista, doppio ex della sfida: "Mi vedrete in panchina, possesso palla e tiqui-taca. Mi è piaciuto Esposito contro il River, uno così nella mia squadra gioca sempre. Ho incrociato Giorgio sugli spalti, mi ha salutato e io.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Felipe Melo: "Tifo Flu, ma vince l'Inter. Quante botte con Balo, con Chiellini ho fatto la pace"

