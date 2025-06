Felipe Melo si scaglia ancora contro la Juve | In Italia ho amato solo due squadre rivali dei bianconeri Contro il City ha giocato come una piccola squadra

Felipe Melo torna a scaldare gli animi con dure critiche alla Juventus, rivalutando però il suo passato italiano e mettendo in discussione le prestazioni recenti contro il City. Ex cuore nerazzurro e giocatore di talento, Melo sembra non dimenticare le sue radici e si lascia andare a commenti che promettono scintille in vista della sfida tra Inter e Fluminense. Ma cosa ha detto di così forte? Scopriamolo insieme.

Felipe Melo, ex centrocampista della Juve, ha parlato del suo passato in bianconero e anche dell’ultima performance mondiale contro il City. Felipe Melo ha rilasciato delle dichiarazioni prima della sfida tra l’ Inter e il suo Fluminense. L’ex centrocampista ha lanciato messaggi d’amore ai nerazzurri, “denigrando” ancora una voluta la Juve. Ecco le sue parole rilasciate a Gazzetta.it. CRITICHE ALLA JUVE – « Come ha giocato contro il Manchester City? Ha giocato come una squadra piccola. Tutti dietro, solo difesa, nessuna proposta. L’Inter due anni fa ha rischiato di batterli in finale di Champions, i bianconeri no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Felipe Melo si scaglia (ancora) contro la Juve: «In Italia ho amato solo due squadre rivali dei bianconeri. Contro il City ha giocato come una piccola squadra»

