Felipe Melo punge | Juve come una piccola contro il City si è vista la differenza con l’Inter Ho amato il nerazzurro

Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano, non ha risparmiato commenti pungenti sulla Juventus, giudicando la sua prestazione al Mondiale per Club come "una piccola contro il City". La sua analisi si concentra sulla mancanza di proposta offensiva e sulla differenza di atteggiamento rispetto all’Inter, che due anni fa sfiorò la gloria in Champions. Un'opinione che accende i dibattiti tra tifosi e appassionati di calcio, invitando a riflettere sulle strategie vincenti.

Le parole di Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano, sul confronto tra Juve ed Inter al Mondiale per Club. Tutti i dettagli. Felipe Melo ha parlato a La Gazzetta dello Sport a poche ore da Inter -Fluminense al Mondiale per Club. SCONFITTA JUVE – Ha giocato come una squadra piccola. Tutti dietro, solo difesa, nessuna proposta. L’Inter due anni fa ha rischiato di batterli in finale di Champions, i bianconeri no. Guardiola ha passeggiato. Comunque, sugli spalti, sono riuscito a incrociare Chiellini. VI SIETE CHIARITI? – Sì, è venuto da me con grande umiltà: ‘Felipe, come stai?’. Ci siamo abbracciati, si è scusato ed è finita lì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Felipe Melo punge: «Juve come una piccola contro il City, si è vista la differenza con l’Inter. Ho amato il nerazzurro»

