Fedez notte di caos in discoteca | la denuncia di un testimone

fedez notte di caos in discoteca: la denuncia di un testimone. La notte al Twiga di Forte dei Marmi si è trasformata in un vortice di polemiche, con il celebre rapper coinvolto in un acceso alterco che ha fatto scalpore. Le escandescenze del cantante non sarebbero passate inosservate e ora si apre un nuovo capitolo di gossip e indagini. È un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua immagine pubblica, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Notte di caos al Twiga di Forte dei Marmi: il celebre locale, già noto per le serate ad alto tasso di glamour, si è ritrovato protagonista del gossip non solo per la musica e il divertimento, ma anche per un episodio controverso che ha come protagonista Fedez. Il rapper, secondo alcune testimonianze, avrebbe avuto uno spiacevole alterco con un ragazzo presente, culminato nel lancio di un cellulare. Le escandescenze del cantante non sarebbero passate inosservate e la situazione avrebbe preso una piega spiacevole. Fedez, il gesto inaspettato in discoteca e la denuncia di un testimone. Da tempo nell’occhio del ciclone, Fedez non sembra riuscire a ritrovare il suo equilibrio: nonostante il suo focus resti sulla musica e sui progetti professionali, non si placa la curiosità mediatica sulla sua persona e su ciò che fai fuori dalla sala di registrazione e la sua vita sentimentale continua a essere oggetto di speculazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fedez, notte di caos in discoteca: la denuncia di un testimone

In questa notizia si parla di: fedez - notte - caos - discoteca

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

Fedez, notte di caos in discoteca: la denuncia di un testimone; Pestaggio di Iovino, il testimone: L'ha chiamato Fedez. Dopo aveva il volto pieno di sangue; Fedez-Iovino, spunta il video della rissa in discoteca e una foto del personal trainer coi segni del pestaggio.

Fedez, notte di caos al Twiga: "Mi ha strappato il telefono dalle mani e l'ha lanciato. Era fuori" - Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi": un testimone denuncia la presunta rissa scoppiata in un privé dello storico beach c ... today.it scrive

Fedez-Iovino, spunta il video della rissa in discoteca e una foto del personal trainer coi segni del pestaggio - Vanity Fair Italia - La lite tra Fedez e Cristiano Iovino in discoteca, poi il pestaggio del personal trainer sotto casa sua e infine Fedez indagato per rissa, percosse e lesioni. Come scrive vanityfair.it