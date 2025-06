Federico Pereira Juve nuovo nome per la difesa del futuro! Identikit cifre e tutti i dettagli sul possibile colpo Ultime

Juventus lavora al futuro della difesa con un nome nuovo: Federico Pereira. Il giovane uruguaiano del Pachuca, classe 2000, potrebbe rappresentare il colpo giusto per rafforzare la retroguardia bianconera senza occupare slot extra grazie al doppio passaporto italiano. Ma chi è davvero Pereira? Scopriamo tutti i dettagli, cifre e aggiornamenti sul possibile affare che potrebbe cambiare le sorti della Juventus in difesa.

Federico Pereira Juve, nuovo nome per la difesa del futuro: tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo. Nuovo nome per il calciomercato Juve in difesa. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, i bianconeri monitorano Federico Pereira, difensore classe 2000 del Pachuca. PAROLE – «È un giocatore uruguaiano con il doppio passaporto italiano. Questo vorrebbe dire non impegnare lo slot per i giocatori extra comunitari. È cresciuto nel Liverpool Montevideo, è stato ceduto al Toluca nel gennaio 2024 vincendo il campionato messicano e si è messo in vetrina al Mondiale per Club dove è stato visto dalla dirigenza bianconera.

