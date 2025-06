Federico II Open Day al Dipartimento di Scienze Sociali | presentazione dei Corsi di Laurea Magistrale

percorso accademico con corsi di laurea magistrale di qualità, in un ambiente stimolante e innovativo. Un'opportunità unica per scoprire le specializzazioni offerte, incontrare docenti e studenti, e fare la scelta giusta per il vostro futuro. Non mancate, vi aspettiamo martedì 1 luglio alle 9.30 presso Vico Monte di Pietà 1, aula T-2!

Martedì 1 luglio alle ore 9.30, nella sede di Vico Monte di Pietà 1 (aula T-2), verrà presentata l’offerta formativa magistrale del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’Open Day sarà dedicato agli studenti che desiderano proseguire il proprio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

