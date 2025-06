Federica Panicucci salta il matrimonio con il fidanzato Marco Bacini | è crisi nera tra loro!

L'ombra di una crisi insormontabile si abbatte sulla lunga storia d'amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Dopo quasi dieci anni di condivisione e progetti, sembrerebbe arrivato il momento di un addio definitivo. La notizia, diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, parla di “titoli di coda” per la coppia. L’ipotesi di un matrimonio saltato segna una svolta inaspettata: cosa ne sarà del loro futuro?

Era da tempo che si rincorrevano voci su un presunto allontanamento, ma ora l’indiscrezione sembra trovare conferma: Federica Panicucci e Marco Bacini sarebbero in crisi profonda. Una storia d’amore lunga quasi un decennio, fatta di sorrisi, progetti condivisi e promesse di matrimonio, starebbe volgendo al termine. A svelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato di “ titoli di coda ” per la coppia. L’ipotesi che i due fossero in difficoltĂ circolava giĂ da mesi, ma oggi si fa sempre piĂą concreta. I fan della conduttrice di Mattino Cinque sono rimasti spiazzati: che fine ha fatto quel matrimonio annunciato e tanto atteso? Federica Panicucci e Marco Bacini, amore al capolinea?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Federica Panicucci, salta il matrimonio con il fidanzato Marco Bacini: è crisi nera tra loro!

In questa notizia si parla di: federica - panicucci - matrimonio - marco

