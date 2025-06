Federica Panicucci e Marco Bacini la bomba dell’estate arriva come un macigno

L’estate si apre con una notizia esplosiva che scuote il mondo dello spettacolo: Federica Panicucci e Marco Bacini, la coppia nota al grande pubblico, si trovano in un momento di crisi. Gabriele Parpiglia ha svelato un allontanamento tra i due, lasciando tutti senza parole. Cosa bolle in pentola per questa coppia tanto amata? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli e le reazioni che stanno facendo discutere.

Non sarà un’estate all’insegna del romanticismo per Federica Panicucci, almeno secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni. La nota conduttrice televisiva sarebbe infatti alle prese con una fase delicata della sua vita privata. A far trapelare la notizia è stato Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, dove ha parlato apertamente di un allontanamento tra la Panicucci e il compagno Marco Bacini, imprenditore e socio in affari, al suo fianco dal 2016. Le voci su una possibile rottura circolavano da settimane, complice l’assenza di foto recenti che li ritraessero insieme, sia sui social che durante gli eventi pubblici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

