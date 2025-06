Federica Draghi da record Xgen ha un utile milionario | i compensi

Federica Draghi dimostra che il talento e la determinazione valgono più di ogni nome. Nonostante il forte legame familiare con Mario Draghi, è lei stessa a conquistare il suo spazio nel mondo degli investimenti, portando Xgen Venture Sgr S.p.A. al successo. A soli due anni dalla fondazione, l’azienda ha chiuso il 2024 con un utile record, confermando che il futuro è nelle mani di chi osa e crede nelle proprie capacità. Il suo percorso è solo all’inizio.

Federica Draghi non è solo una “figlia di”, nonostante suo padre Mario Draghi sia uno degli economisti più famosi al mondo, nonché ex presidente del consiglio italiano ed ex numero uno della Bce, fra mille altri titoli. A soli due anni dalla fondazione, Xgen Venture Sgr S.p.A., la società di gestione del risparmio creata da Federica Draghi insieme a Paolo Fondarò e Thimoty Daniele Scarinci, ha chiuso il 2024 con il primo utile milionario. Il bilancio di Xgen Venture Sgr. Il bilancio approvato mostra un utile netto di 1.122.389 euro, dunque in fortissima crescita rispetto ai 628.708 euro dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it