Fecondazione scacco all’adenomiosi Storia di Valeria e della sua bimba Margherita

La storia di Valeria è un incredibile inno alla speranza e alla resilienza. Dopo anni di battaglie nelle cliniche di fertilità e molteplici tentativi falliti, la sua perseveranza l’ha portata a realizzare il sogno più grande: diventare madre di Margherita. Una vittoria contro ogni previsione, che dimostra come la determinazione possa trasformare le sfide in meravigliose conquiste. Scopri come questa donna ha scavalcato l’adenomiosi e trovato la sua felicità.

(Adnkronos) – Valeria a 43 anni "aveva girato tantissimi centri di fecondazione assistita" e negli anni le erano state trasferite in utero "addirittura 11 blastocisti". Un'odissea disperata, il figlio non arrivava. Alla fine, però, Valeria ha trovato la sua Itaca. "Si chiama Margherita e oggi ha 3 anni". A raccontare la loro storia all'Adnkronos Salute .

